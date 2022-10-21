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39 минут назад

Туристы на Курилах спасли дельфина: видео

Диана Товсепова

20 октября туристы на Курильских островах спасли дельфина, заплывшего на мелководье. Такое видео появилось в социальных сетях.

Отдыхающие на Курилах во время прогулки по Кунаширу заметили дельфина, оказавшегося на мели. Заметных ран у животного не было, но дельфин бился о землю и кричал.

Мужчина выжил после того, как крокодил укусил его за голову

Лишь со второй попытки дельфина удалось отпустить в открытое море.

По данным телеканала РЕН ТВ, что, скорее всего дельфин оказался на суше не из-за болезни, а из-за шторма.

Ранее мы писали о том, как отец и сын поймали 272-килограммового морского дьявола

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