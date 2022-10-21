Туристы на Курилах спасли дельфина: видео

20 октября туристы на Курильских островах спасли дельфина, заплывшего на мелководье. Такое видео появилось в социальных сетях.

Отдыхающие на Курилах во время прогулки по Кунаширу заметили дельфина, оказавшегося на мели. Заметных ран у животного не было, но дельфин бился о землю и кричал.

Лишь со второй попытки дельфина удалось отпустить в открытое море.

По данным телеканала РЕН ТВ, что, скорее всего дельфин оказался на суше не из-за болезни, а из-за шторма.