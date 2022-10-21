Куда собрались лететь жители России на праздники в ноябре?

С 3 по 6 ноября только 23% авиабилетов забронировано на перелеты в зарубежные страны. Все остальные пассажиры намереваются отправиться в путешествие по России. И отечественная доля еще вырастет, так как часто билеты по стране покупаются в последние два-три дня до вылета. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала Туту.ру.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Если спрос на авиабилеты на ноябрьские праздники находится примерно на уровне прошлого года, то спрос на железнодорожные и автобусные билеты заметно повысился. Это связано с тем, что до сих пор закрыты 11 аэропортов на юге и в центральной части страны.

Самым популярными направлениями на предстоящие праздники оказались города Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Казань. Существенно повысился процент бронирований на рейсы Москва — Сочи и Санкт-Петербург — Сочи. Это также связано с закрытием южных авиагаваней. Год назад среди самых популярных были направления из Москвы в Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону.