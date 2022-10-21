Прямые рейсы из Москвы на Бали могут появиться в скором времени

"Также существуют компании Azur Air и Nordwind. И сейчас у Azur Air уже есть разрешение на полеты. Но, насколько я знаю, им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте. Думаю, сейчас это все в процессе. Я надеюсь, что если они смогут в скором времени удовлетворить эти требования, то смогут начать летать в Индонезию", - сказал дипломат.