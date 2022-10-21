Прямые рейсы из Москвы на Бали могут появиться в скором времени

Прямые рейсы из Москвы на Бали, прерванные из-за пандемии, могут в скором времени снова появиться после урегулирования ряда вопросов с авиакомпаниями. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.
Он напомнил, что раньше рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" летали из Москвы до Бали без пересадок, но затем сообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса. По словам посла, теперь Индонезии требуется новая заявка, чтобы возобновить эти рейсы.
"Также существуют компании Azur Air и Nordwind. И сейчас у Azur Air уже есть разрешение на полеты. Но, насколько я знаю, им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте. Думаю, сейчас это все в процессе. Я надеюсь, что если они смогут в скором времени удовлетворить эти требования, то смогут начать летать в Индонезию", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что возобновление полетов на Бали послужит увеличению турпотока из России в Индонезию.
"Кстати, индонезийцам также очень нравится Россия. Они действительно восхищаются Москвой, Красной площадью, храмом Василия Блаженного", - отметил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:15 мск.