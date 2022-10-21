Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Бесследное исчезновение туриста признали нерешаемой загадкой спустя годы

Lenta.ruиещё 1

Коронер Австралии не смогла определить точную версию исчезновения бельгийского туриста, так как никаких следов или тела мужчины не было найдено. Об этом пишет The Guardian.

Исчезновение туриста признали нерешаемой загадкой спустя годы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Коронер штата Новый Южный Уэльс Тереза О’Салливан (Teresa O’Sullivan) заявила, что загадочное исчезновение туриста маловероятно было самоубийством, так как у 18-летнего Тео Хейза (Theo Hayez) не было причин намеренно уходить из жизни. Тем не менее она также не признала версию несчастного случая или убийства, так как спустя годы не было найдено ни одно доказательство этих гипотез.

Сообщается, что в последний раз бельгийского туриста видели около 23:00 31 мая 2019 года, когда его выгнали из бара Cheeky Monkeys в Байрон-Бей. Спустя шесть дней полиция узнала о его исчезновении, так как молодой человек не возвращался в общежитие, и с ним никто не мог связаться. В ходе крупномасштабных поисков была найдена только шляпа, которая, как предполагается, принадлежала бельгийцу.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители