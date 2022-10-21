Исчезновение туриста признали нерешаемой загадкой спустя годы

Коронер Австралии не смогла определить точную версию исчезновения бельгийского туриста, так как никаких следов или тела мужчины не было найдено. Об этом пишет The Guardian.

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Коронер штата Новый Южный Уэльс Тереза О’Салливан (Teresa O’Sullivan) заявила, что загадочное исчезновение туриста маловероятно было самоубийством, так как у 18-летнего Тео Хейза (Theo Hayez) не было причин намеренно уходить из жизни. Тем не менее она также не признала версию несчастного случая или убийства, так как спустя годы не было найдено ни одно доказательство этих гипотез.