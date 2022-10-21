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2 часа назад

В Италии дегустация знаменитого блюда привела к массовому отравлению туристов

Lenta.ruиещё 1

В Италии группа испанских туристов массово отравились лазаньей в первый же день отдыха в Италии — на болезненные симптомы пожаловалось 75 человек. Об этом пишет il Messaggero.

В Италии дегустация привела к массовому отравлению туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечалось, что группа пожилых туристов из Испании в возрасте от 64 до 84 лет прилетела на отдых в Италию. Сразу же после приземления в аэропорту Милана, путешественники решили отпраздновать традиционным обедом начало отдыха. Так, они направились в местный ресторан в провинции Варезе, чтобы попробовать знаменитую лазанью.

Через несколько часов дегустация блюда итальянской кухни привела к проблемам со здоровьем у туристов — путешественники пожаловались на тошноту, рвоту и диарею. Утром количество пострадавших увеличилось, шестерым из них потребовалась госпитализация в больницу.

Ранее в октябре самолет American Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета после того, как запах ацетона из ручной клади одного из пассажиров вызвал массовую рвоту на борту. После приземления самолет отправили в специальную зону, где он был осмотрен пожарно-спасательной службой.

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