В Италии дегустация привела к массовому отравлению туристов

В Италии группа испанских туристов массово отравились лазаньей в первый же день отдыха в Италии — на болезненные симптомы пожаловалось 75 человек. Об этом пишет il Messaggero.

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Отмечалось, что группа пожилых туристов из Испании в возрасте от 64 до 84 лет прилетела на отдых в Италию. Сразу же после приземления в аэропорту Милана, путешественники решили отпраздновать традиционным обедом начало отдыха. Так, они направились в местный ресторан в провинции Варезе, чтобы попробовать знаменитую лазанью.

Через несколько часов дегустация блюда итальянской кухни привела к проблемам со здоровьем у туристов — путешественники пожаловались на тошноту, рвоту и диарею. Утром количество пострадавших увеличилось, шестерым из них потребовалась госпитализация в больницу.