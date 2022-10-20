Сдачу ПЦР-теста для прибывающих из-за рубежа россиян отменили

С 21 октября непривитые от коронавируса граждане РФ, возвращающиеся в Россию из зарубежных поездок, больше не обязаны сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Соответствующее постановление Роспотребнадзора за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый документ вносит изменение в правила от 18 марта 2020 года, то есть действующие с самого начала пандемии, и отменяет постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
Ранее все россияне по возвращении из-за границы были обязаны проходить ПЦР-тестирование не позднее 3 дней со дня приезда. Исключение составляли лишь граждане, привитые в течение 12 месяцев или переболевшие коронавирусом в последние полгода. С пятницы такой порядок утратит силу.
Отметим, что новое постановление также предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету прибывающего на территорию РФ. Однако Роспотребнадзор вправе проводить выборочные тесты на коронавирус среди въезжающих. Причем такая практика будет применяться не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска через госграницу.