Сдачу ПЦР-теста для прибывающих из-за рубежа россиян отменили

С 21 октября непривитые от коронавируса граждане РФ, возвращающиеся в Россию из зарубежных поездок, больше не обязаны сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Соответствующее постановление Роспотребнадзора за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: TourDom TourDom

Новый документ вносит изменение в правила от 18 марта 2020 года, то есть действующие с самого начала пандемии, и отменяет постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Ранее все россияне по возвращении из-за границы были обязаны проходить ПЦР-тестирование не позднее 3 дней со дня приезда. Исключение составляли лишь граждане, привитые в течение 12 месяцев или переболевшие коронавирусом в последние полгода. С пятницы такой порядок утратит силу.