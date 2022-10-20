Из Шарм-эш-Шейха запустят прямые авиарейсы в Петербург

"С 1 ноября египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запустит рейс в город-курорт. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам. Согласно расписанию, прилет в Санкт-Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам - в 12:35, вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эш-Шейх по вторникам - в 13:20, по субботам - в 13:35", - говорится в сообщении.