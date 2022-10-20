Из Шарм-эш-Шейха запустят прямые авиарейсы в Петербург

Прямые авиарейсы между Шарм-эш-Шейх и Санкт-Петербургом запустят с 1 ноября этого года. Полеты по новому направлению будут выполняться египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines два раза в неделю, по вторникам и субботам, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".
"С 1 ноября египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запустит рейс в город-курорт. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам. Согласно расписанию, прилет в Санкт-Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам - в 12:35, вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эш-Шейх по вторникам - в 13:20, по субботам - в 13:35", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили ТАСС, что на данный момент прямых авиарейсов между Петербургом и Шарм-эш-Шейхом нет. Пока AlMasria будет единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы по данному направлению.
Отмечается, что ранее AlMasria Universal Airlines запустила прямые авиарейсы из Хургады в Санкт-Петербург.