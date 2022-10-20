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1 час назад

Из Шарм-эш-Шейха запустят прямые авиарейсы в Петербург

ТАСС

Прямые авиарейсы между Шарм-эш-Шейх и Санкт-Петербургом запустят с 1 ноября этого года. Полеты по новому направлению будут выполняться египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines два раза в неделю, по вторникам и субботам, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

Из Шарм-эш-Шейха запустят прямые авиарейсы в Петербург
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"С 1 ноября египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запустит рейс в город-курорт. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам. Согласно расписанию, прилет в Санкт-Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам - в 12:35, вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эш-Шейх по вторникам - в 13:20, по субботам - в 13:35", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что на данный момент прямых авиарейсов между Петербургом и Шарм-эш-Шейхом нет. Пока AlMasria будет единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы по данному направлению.

Отмечается, что ранее AlMasria Universal Airlines запустила прямые авиарейсы из Хургады в Санкт-Петербург.

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