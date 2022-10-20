Туриста старше 50 лет не выпустили за границу и отправили в военкомат

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Турист в возрасте 51 года сегодня утром не смог вылететь в Анталью из Внуково. Об этом редакции TourDom.ru сообщила его падчерица Ирина: «Находимся сейчас в аэропорту. Отчим пошел на паспортный контроль, его отправили в другое окно. Пробивали по базе, а мы ждали. В итоге сказали, что не видим ваших данных. Берите справку из военкомата». При этом все молодые парни, что стояли рядом в очереди, спокойно прошли через пропускной пункт.

Туристы купили горящие билеты за несколько дней до вылета, поэтому документ из военного комиссариата мужчина взять не успел. По словам Ирины, ее отчим бывший военный, лейтенант по званию, окончил военный вуз.

Возможно, случай отказа в выезде за рубеж военнообязанному россиянину старше 50 лет зафиксирован впервые. По крайней мере, в телеграм-канале «Пограничный контроль» туристы такого возраста сообщали лишь о положительном опыте пересечения границы. «Никаких вопросов не задавали, кроме цели поездки (туризм). Пропустили спокойно, одна минута – и все», – написали двое ровесников отчима Ирины.

Согласно ответам на поступающие вопросы на портале «Объясняем.рф», предельный возраст призыва граждан в звании младших офицеров – до 60 лет. Однако в рамках частичной мобилизации в приоритетном порядке призываются лица до 50 лет.