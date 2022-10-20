Туриста старше 50 лет не выпустили за границу и отправили в военкомат

Турист в возрасте 51 года сегодня утром не смог вылететь в Анталью из Внуково. Об этом редакции TourDom.ru сообщила его падчерица Ирина: «Находимся сейчас в аэропорту. Отчим пошел на паспортный контроль, его отправили в другое окно. Пробивали по базе, а мы ждали. В итоге сказали, что не видим ваших данных. Берите справку из военкомата». При этом все молодые парни, что стояли рядом в очереди, спокойно прошли через пропускной пункт.
Туристы купили горящие билеты за несколько дней до вылета, поэтому документ из военного комиссариата мужчина взять не успел. По словам Ирины, ее отчим бывший военный, лейтенант по званию, окончил военный вуз.
Возможно, случай отказа в выезде за рубеж военнообязанному россиянину старше 50 лет зафиксирован впервые. По крайней мере, в телеграм-канале «Пограничный контроль» туристы такого возраста сообщали лишь о положительном опыте пересечения границы. «Никаких вопросов не задавали, кроме цели поездки (туризм). Пропустили спокойно, одна минута – и все», – написали двое ровесников отчима Ирины.
Согласно ответам на поступающие вопросы на портале «Объясняем.рф», предельный возраст призыва граждан в звании младших офицеров – до 60 лет. Однако в рамках частичной мобилизации в приоритетном порядке призываются лица до 50 лет.
Ранее TourDom.ru писал, что в последнее время отказов в выезде стало меньше. Их выносят тем, кто выезжает в оперативном порядке и не с целью туризма. В то же время не стоит ожидать, что спорные ситуации на границе прекратятся. Несмотря на объявленное окончание призыва в Москве и Подмосковье, случаи ограничения выезда туристов из этих регионов уже были. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что частичная мобилизация может быть завершена лишь после подписания соответствующего указа.