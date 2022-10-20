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2 часа назад

Индия может стать лучшим туристическим направлением в мире

ТВ БРИКС

Правительство Индии представит новую Национальную туристическую политику 2022 года для развития туризма в стране. Выступая в Нью-Дели на Национальной конференции в области туризма, профильный министр Гангапурам Кишан Редди сказал, что соответствующая политика будет запущена до предстоящей бюджетной сессии. Он отметил, что сектор туризма будет играть важную роль в превращении Индии в развитую нацию к 2047 году.

Индия может стать лучшим турнаправлением в мире
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Выступая по этому случаю, спикер нижней палаты парламента Индии Ом Бирла упомянул, что страна может стать лучшим туристическим направлением в мире, если обеспечит туристам безопасность и комфорт. Он добавил, что Индия одарена природными ресурсами и имеет богатое наследие.

Повестка дня конференции – внедрение единой схемы туристической полиции на общеиндийском уровне для развития полицейской деятельности, ориентированной на путешественников. Целью конференции также является обеспечение более безопасной экосистемы для иностранных гостей и местных жителей в туристических центрах и их окрестностях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Индии.

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