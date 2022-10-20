Индия может стать лучшим турнаправлением в мире

Правительство Индии представит новую Национальную туристическую политику 2022 года для развития туризма в стране. Выступая в Нью-Дели на Национальной конференции в области туризма, профильный министр Гангапурам Кишан Редди сказал, что соответствующая политика будет запущена до предстоящей бюджетной сессии. Он отметил, что сектор туризма будет играть важную роль в превращении Индии в развитую нацию к 2047 году.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Выступая по этому случаю, спикер нижней палаты парламента Индии Ом Бирла упомянул, что страна может стать лучшим туристическим направлением в мире, если обеспечит туристам безопасность и комфорт. Он добавил, что Индия одарена природными ресурсами и имеет богатое наследие.