Въезд ограничат: новые меры против туристов вводит Таиланд

На сайте посольства Таиланда в РФ появилась новая информация. Теперь для получения виз туристам необходимо предоставить копию выписки из банковского счета за последние шесть месяцев, при этом минимальный ежемесячный баланс должен составлять не менее 7 000 долларов США.
До недавнего времени Таиланд требовал только справку из банка, подтверждающую наличие на счету у путешественника не менее 6 000 долларов.
Как считают эксперты, таким образом власти популярной у приморских туристов страны стремятся ограничить въезд неплатежеспособных «бэкпэкеров», так как именно эта группа путешественников приносит крайне мало дохода в туристическую казну страны. Такие люди передвигаются автостопом, едят дешевую еду и готовы спать в палатках, самая большая их трата – это билеты на самолет в один конец.