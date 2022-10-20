Въезд ограничат: новые меры против туристов вводит Таиланд

На сайте посольства Таиланда в РФ появилась новая информация. Теперь для получения виз туристам необходимо предоставить копию выписки из банковского счета за последние шесть месяцев, при этом минимальный ежемесячный баланс должен составлять не менее 7 000 долларов США.

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До недавнего времени Таиланд требовал только справку из банка, подтверждающую наличие на счету у путешественника не менее 6 000 долларов.