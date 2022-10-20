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3 часа назад

Въезд ограничат: новые меры против туристов вводит Таиланд

Konkurent.ru

На сайте посольства Таиланда в РФ появилась новая информация. Теперь для получения виз туристам необходимо предоставить копию выписки из банковского счета за последние шесть месяцев, при этом минимальный ежемесячный баланс должен составлять не менее 7 000 долларов США.

Въезд ограничат: новые меры против туристов вводит Таиланд
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

До недавнего времени Таиланд требовал только справку из банка, подтверждающую наличие на счету у путешественника не менее 6 000 долларов.

Как считают эксперты, таким образом власти популярной у приморских туристов страны стремятся ограничить въезд неплатежеспособных «бэкпэкеров», так как именно эта группа путешественников приносит крайне мало дохода в туристическую казну страны. Такие люди передвигаются автостопом, едят дешевую еду и готовы спать в палатках, самая большая их трата – это билеты на самолет в один конец.

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