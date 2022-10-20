Что будет с туризмом: представители отрасли в растерянности

Представители туристической отрасли пока затрудняются ответить, как она будет работать в условиях исполнения указа президента о введении в стране режима повышенной готовности, а в ряде регионов – и военного положения. Об этом «ФедералПресс» заявил президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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«На данный момент не можем сказать как скажется введение военного положения в республиках на туризме в целом и на туризме в Свердловской области. В ближайшее время будем собирать информацию о количестве проданных билетов и путевок. Пока ничего не понятно», – сообщил Мальцев.

Кроме того, эксперт отметил, что в этом году, после ухудшения условий для выезда российских туристов заграницу, масштабы внутренних путешествий заметно выросли. Однако, после введения военного положения в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и объявления базового режима готовности в Свердловской области, ситуация для российских туристов может в очередной раз измениться.

Стоит отметить, что после объявления о введении военного положения в четырех регионах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что закрытия границ не планируется.