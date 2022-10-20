Приморцы заметили странную воду, стекающую в море

В соцсетях приморцы поделились кадрами того, как в море стекает вода розового цвета, сообщает PRIMPRESS.
«Мыс Кунгасный, 5. Уже не первый раз наблюдаю розовую воду, которая стекает в море», – пишет подписчик телеграм-канала dpskontrol_125rus.
В комментариях пользователи предполагают, что причина в недалеко расположившийся автомойке:
«А автомойка которая на кунгасном 5 как далеко от этого места?»
«Снова приедет комиссия и скажет: «ничего не вижу. Нормальная вода».
«Это водоросли цветут - как же вы не понимаете?»
«Хороший пляж в черте города, летом много людей! Загадили мойками, застройками и т.д.».
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