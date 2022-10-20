Круче Рима и Праги: Лебедев озвучил топ-10 городов

Российский дизайнер Артемий Лебедев составил рейтинг городов, в которых он побывал, и Челябинская область попала в топ. Сатка заняла десятое место, обогнав Рим, Москву, Нью-Йорк, Прагу, и многие другие города. Всего в списке их более полутора тысяч.

Фото: Хорошие новости - Челябинская область Хорошие новости - Челябинская область

Оценки дизайнер ставил следующим образом: ничего интересного (0); стоит посмотреть, раз оказался там (2); стоит лететь час, чтобы посмотреть (5); стоит лететь через полмира, чтобы посмотреть (10). Также он указал дополнительные критерии.

"Есть повышающие коэффициенты — интересная архитектура, красивая вода/река/море, наличие гор/холмов, просто приятное место, старая/историческая застройка", — пояснил в своём телеграм-канале Артемий Лебедев.

В Сатке дизайнер побывал в 2015 году, отметив там ландшафты, пейзажи и архитектуру. Артемий назвал Сатку одним из самых интересных, насыщенных небанальными деталями, удивительным городом в России.

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке, но дизайнер ещё продолжает «сортировку» некоторых городов. Так, недавно первое место занимал Лион (Франция), а теперь Сан-Франциско (США).

Напомним, ранее «Хорошие новости» неоднократно писали об арт-мероприятиях в Сатке: например, в карьере недалеко от города сделали инсталляцию из 250 зеркал, а перед зданием завода установили «памятник взрыву».