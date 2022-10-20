Два города России вошли в топ популярных направлений ноября

Результатом анализа данных бронирования путешественников в последний осенний месяц поделились эксперты компании OneTwoTrip. Их цитируют РИА Новости.

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По данным специалистов, лишь 44% россиян предпочли отдых внутри страны. Причем самым популярным направлением в ноябре стала Москва. В столице провести время в последний осенний месяц планирует 18% туристов.

Второе место у Северной столицы: Санкт-Петербург для отдыха выбрали 13,5% путешественников. 11% туристов в ноябре отправятся в Сочи.

Также среди популярных маршрутов внутри страны специалисты сервиса OneTwoTrip назвали Калининград, Минеральные воды, Казань, Екатеринбург, Махачкалу, Уфу и Новосибирск.

Что касается зарубежных направлений, в ноябре, как и ранее лидирующие позиции занимает Турция. Также бронируют перелеты в Узбекистан, Таиланд, Казахстан и Таджикистан.