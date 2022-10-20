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2 часа назад

Туристов из России в Швеции встретили пограничники и полиция

TourDom

Отсутствие пограничного контроля внутри стран ЕС регулярно играет на руку туристам из России в сложившихся реалиях. Для попадания в нужные им страны Шенгенской зоны путешественники часто проходят транзитом другие государства. Однако случаются и накладки – о паспортном контроле внутри Шенгенской зоны корреспонденту TourDom.ru рассказала туристка Елена. Он стал неожиданностью для нее и сестры на выходе с рейса Ryanair Аликанте – Стокгольм 17 октября.

Туристов из России в Швеции встретили пограничники и полиция
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Мы возвращались из Испании домой через Швецию и Финляндию. Этим маршрутом уже пользовались, когда ехали отдыхать, и ничего не предвещало. Однако на обратном пути мы прилетели не в Арланда, а в Вастерас. И несмотря на то что этот аэропорт больше похож на автобусную остановку, на выходе был паспортный контроль. Всех пассажиров разделили на две очереди – ЕС и остальные».

Увидев российский загранпаспорт, шведская пограничница молча вызвала полицию. А та уже организовала допрос с пристрастием. Пришлось рассказать о маршруте, показать визы, предоставить бронь билетов на паром до Финляндии и подтвердить, что на стоянке в Турку ждет личное авто.

«Поохал, поахал, помотал головой, но минут через 20, слава Богу, пропустил. У меня была эстонская виза, у сестры греческая. И особо не понравилось, что у сестры не было въезда в Грецию по своему шенгену».

Получив массу неприятных впечатлений, туристы продолжили путь паромом до Турку. Тут вопросов уже не было. А дальше по земле в Россию.

«Границ в ЕС нет, а данные на туристов все есть. И не только авиа, но и по паромам. Так что не обольщайтесь. Проверено на личном опыте», – комментирует один из туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что транзит через другие страны ЕС скоро станет единственным способом для российских туристов попасть в Чехию.

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