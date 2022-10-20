Туристов из России в Швеции встретили пограничники и полиция

«Мы возвращались из Испании домой через Швецию и Финляндию. Этим маршрутом уже пользовались, когда ехали отдыхать, и ничего не предвещало. Однако на обратном пути мы прилетели не в Арланда, а в Вастерас. И несмотря на то что этот аэропорт больше похож на автобусную остановку, на выходе был паспортный контроль. Всех пассажиров разделили на две очереди – ЕС и остальные».