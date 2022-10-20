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3 часа назад

Ограничения полетов в 11 аэропортов продлены до 28 октября

Парламентская газетаиещё 2

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 28 октября. Это следует из сообщения федерального агентства.

Ограничения полетов в 11 аэропортов продлены до 28 октября
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Таким образом, временно ограниченными остаются полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты работают штатно.

Авиаперевозчикам предлагается выбирать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, следует из сообщения Росавиации.

Режим ограничений полетов в указанные 11 аэропортов был введен 24 февраля и неоднократно продлевался. Ранее сообщалось, что на компенсацию операционных расходов воздушным портам направят более 7,5 миллиардов рублей.

Новости путешествий,Росавиация,
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