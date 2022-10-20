Ограничения полетов в 11 аэропортов продлены до 28 октября

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 28 октября. Это следует из сообщения федерального агентства.

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Таким образом, временно ограниченными остаются полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты работают штатно.

Авиаперевозчикам предлагается выбирать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, следует из сообщения Росавиации.