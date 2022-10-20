Забастовка пилотов затронула десятки тысяч пассажиров в Европе

В результате забастовки летчиков было отменено большинство рейсов Eurowings по всей Европе. Например, только в Цюрих и обратно не вылетело порядка 250 самолетов.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Профсоюз требует, чтобы руководство перевозчика снизило рабочую нагрузку пилотов, увеличив периоды отдыха. Со своей стороны Eurowings предупреждает экипажи, что они могут остаться без работы в случае невыхода в свои смены.

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В первый день забастовки авиакомпания заявила, что около 240 из 488 рейсов были отменены в аэропортах Кельна, Гамбурга, Берлина и Штутгарта. Это затронуло около 25 000 пассажиров.

Такой же объем перевозки не был выполнен во вторник. Среда — последний день акции, она продлится до 23:59 часов 19 октября.

Между тем Eurowings сообщила пассажирам, что, несмотря на объявленную забастовку, 18–19 октября она перевезет около половины своих клиентов, предупредив их, чтобы они отслеживали статус своего рейса.

Авиакомпания охарактеризовала открытый протест профсоюза как «непропорциональный и безответственный».

Это уже второй случай за две недели, когда пилоты Eurowings объявляют забастовку. В ходе первой, состоявшейся 6 октября, было отменено около половины всех рейсов. В результате десяткам тысяч пассажиров пришлось поменять авиакомпанию, сесть на поезд или отложить свое путешествие.

В воскресенье, 16 октября, пилоты SWISS International Air Lines (SWISS), также дочерней компании Lufthansa, проголосовали за то, чтобы объявить на следующей неделе аналогичную забастовку, если руководство не выполнит их требования по улучшению условий труда.

Согласно официальному сайту Eurowings, все пассажиры, чьи рейсы были отменены, имеют право на компенсацию.

В соответствии с Регламентом ЕС 261/2004 пассажиру должна быть выплачена компенсация в размере 200 евро за несостоявшийся перелет длиной менее 1 500 км. Если расстояние составляет от 1 500 км до 3 500 км, сумма компенсации возрастает до 400 евро. За отмененный рейс по маршруту длиннее 3 500 км вернут 600 евро.