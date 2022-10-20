Россиянка пожаловалась на холод в аэропорту Барнаула

В аэропорту Барнаула нет места в зале ожидания, а пассажиров после досмотра сразу выводят на улицу. Об этом рассказала «ФедералПресс» жительница Краснодара Мария Иванова, которая прилетала на Алтай в отпуск.
«В Барнауле с аэропортом беда. Людей после досмотра на внутренние рейсы почти сразу выгоняют на холод, потому что в зале нет места», – рассказала путешественница.
Также Мария объяснила, что обычно перед рейсом туристы могут спокойно отдохнуть в зале ожидания перед посадкой в самолет. А в этом аэропорту ситуация оказалась другой.
«Посадку объявляют почти сразу, как попадете в этот зал, но минут 5–10 вы будете стоять в уличном тамбуре и смотреть на свой автобус, который повезет к трапу самолета. Пройти к нему не даст строгая тетя, держащая дверь. После всего этого все же запустят в автобус, но он будет стоять еще минут 10 с людьми внутри и плачущими детьми. Там тоже нет отопления (утром +4)», – уточнила девушка.
По словам жительницы Краснодара, она была очень удивлена, что в Барнауле нет нормального аэропорта. Она уточнила у местных, которые объяснили, что строительство нового терминала намечено лишь на 2026 год.
Ранее «ФедералПресс» писал, что другая туристка пожаловалась на толпы отдыхающих на пляжах Судака. Она говорила, что там невозможно комфортно отдохнуть.