Россиянка пожаловалась на холод в аэропорту Барнаула

«Посадку объявляют почти сразу, как попадете в этот зал, но минут 5–10 вы будете стоять в уличном тамбуре и смотреть на свой автобус, который повезет к трапу самолета. Пройти к нему не даст строгая тетя, держащая дверь. После всего этого все же запустят в автобус, но он будет стоять еще минут 10 с людьми внутри и плачущими детьми. Там тоже нет отопления (утром +4)», – уточнила девушка.