Возобновлены регулярные рейсы в Дубай из Грозного

Рейс в Дубай из Грозного впервые появился в расписании Utair в 2020 году. По словам представителей перевозчика, он пользовался популярностью у жителей региона, особенно в холодное время года.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В этом осенне-зимнем сезоне полеты возобновляются, таким образом, у пассажиров появилась возможность отправиться на море в любое время года.

На маршруте будет работать Boeing 737. Вылет рейса UT733 из Грозного в 05:30, прилет в Дубай в 09:55. Стоимость билетов стартует от 23 145 рублей — тариф без багажа.

Обратный рейс UT734 Дубай – Грозный по расписанию вылетает в 10:55 и приземляется в столице Чечни в 13:35. Самый дешевый билет обойдется в 18 929 рублей.