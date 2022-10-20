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3 часа назад

Авиакомпания Utair возобновила регулярные рейсы в Дубай из Грозного

Рейс в Дубай из Грозного впервые появился в расписании Utair в 2020 году. По словам представителей перевозчика, он пользовался популярностью у жителей региона, особенно в холодное время года.

Возобновлены регулярные рейсы в Дубай из Грозного
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

В этом осенне-зимнем сезоне полеты возобновляются, таким образом, у пассажиров появилась возможность отправиться на море в любое время года.

На маршруте будет работать Boeing 737. Вылет рейса UT733 из Грозного в 05:30, прилет в Дубай в 09:55. Стоимость билетов стартует от 23 145 рублей — тариф без багажа.

Обратный рейс UT734 Дубай – Грозный по расписанию вылетает в 10:55 и приземляется в столице Чечни в 13:35. Самый дешевый билет обойдется в 18 929 рублей.

Utair выполняет полеты из Москвы и регионов России по следующим зарубежным направлениям: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. TURIZM.RU

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