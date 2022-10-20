Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

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По словам Мурадяна, выросло число шенгенов, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов». Он подчеркнул, что ситуация доходит до абсурда — мультивизу могут выдать на две недели.

Мурадян подчеркнул, что в среднем в текущий момент их выдают на срок от полугода до года, а самые долгосрочные стараются выдавать Греция, Италия и Франция.

В публикации отмечается, что у последних двух стран не осталось свободных окон для записи на подачу документов на визу.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что ужесточение визовых требований к российским гражданам со стороны ФРГ является адаптацией к общеевропейским правилам.