Названы лучшие направления в РФ для романтических путешествий осенью

Самыми популярными направлениями по России для осенних романтических поездок стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Список мест, куда можно поехать вдвоем внутри страны, назвали специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Первое место рейтинга занял город-курорт Сочи — средняя стоимость суток в отеле обойдется двум туристам в 2,4 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург — провести здесь ночь получится чуть дороже, от 2,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Москва — средняя цена ночи в столичной гостинице выйдет от 3,4 тысячи рублей.

Также в список направлений для романтического туризма попала Казань, Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Отмечается, что в среднем путешественники готовы тратить на проживание в отеле в коротких осенних поездках (от трех до семи дней) не более трех тысяч рублей за ночь.