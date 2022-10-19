Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы и попал на видео

Lenta.ru

Мощный ураган снес лежаки и зонты на одном из пляжей курорта Айя-Напа на Кипре и попал на видео. Ролик произошедшего опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно, как испуганные туристы убегают с пляжа популярного курорта Европы, в то время как ураган приближается к побережью. Сильные порывы ветра подняли в воздух зонты, лежаки и находившийся на пляже мусор.

Как отмечает источник, позже ураган усилился и перерос в торнадо. Между тем, по утверждениям местной полиции, стихия не нанесла серьезного ущерба курорту и отдыхающим.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители