Мощный ураган снес зонты и лежаки на популярном курорте Европы

Мощный ураган снес лежаки и зонты на одном из пляжей курорта Айя-Напа на Кипре и попал на видео. Ролик произошедшего опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На кадрах видно, как испуганные туристы убегают с пляжа популярного курорта Европы, в то время как ураган приближается к побережью. Сильные порывы ветра подняли в воздух зонты, лежаки и находившийся на пляже мусор.