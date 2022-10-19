Авиакомпания «Победа» в Шереметьево займет два терминала

Через 10 дней авиакомпания «Победа» снова начнет летать из Шереметьево. Пассажирам лоукостера уже рассказали о грядущих неудобствах обслуживания рейсов. Стойки регистрации бюджетного перевозчика разместятся в терминале C, который в основном обслуживает международные рейсы. При этом выходы на посадку разместятся в терминале B, предназначенном для внутренних авиалиний. Спасает только то, что терминалы находятся под одной крышей, но расстояние от стоек регистрации до зоны контроля все равно будет приличным.

Фото: TourDom TourDom

Проблема возникла из-за того, что Шереметьево решило не открывать для «Победы» терминал D, хотя изначально это планировало. Потом подсчитали, что загрузка воздушной гавани позволяет разместить все авиакомпании в двух действующих терминалах, не возобновляя работу южного комплекса, которая была приостановлена в марте.