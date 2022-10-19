Авиакомпания «Победа» в Шереметьево займет два терминала

Через 10 дней авиакомпания «Победа» снова начнет летать из Шереметьево. Пассажирам лоукостера уже рассказали о грядущих неудобствах обслуживания рейсов. Стойки регистрации бюджетного перевозчика разместятся в терминале C, который в основном обслуживает международные рейсы. При этом выходы на посадку разместятся в терминале B, предназначенном для внутренних авиалиний. Спасает только то, что терминалы находятся под одной крышей, но расстояние от стоек регистрации до зоны контроля все равно будет приличным.
Проблема возникла из-за того, что Шереметьево решило не открывать для «Победы» терминал D, хотя изначально это планировало. Потом подсчитали, что загрузка воздушной гавани позволяет разместить все авиакомпании в двух действующих терминалах, не возобновляя работу южного комплекса, которая была приостановлена в марте.
Лоукостеру обещают выделить стойки, находящиеся ближе к границе терминалов В и С. Это максимально сократит дистанцию до выходов на посадку, но все равно оно будет приличным. Особенно это ощутят опаздывающие на рейс. Хотя, возможно, постоянные клиенты «Победы» неудобств и не заметят, так как люди, осознанно пользующиеся лоукостером, выбирают его для экономии, а значит, чаще привыкли летать без багажа и проходить регистрацию онлайн. Логистика станет проблемой для случайных пассажиров и тех, кто все же полетит не налегке.