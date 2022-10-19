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2 часа назад

Часть сервисов S7 будет недоступна 26 октября из-за перехода на новую систему бронирования

ТАССиещё 1

Часть онлайн сервисов S7, включая покупку, обмен и возврат билетов, будет недоступна с 26 октября из-за перехода на новую систему бронирования. Об этом говорится в сообщении компании.

Часть сервисов S7 будет недоступна 26 октября
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили ТАСС в компании, S7 перейдет с системы Amadeus на российскую ORS.

"С 26 октября мы переходим на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию. На время перехода будет приостановлена работа некоторых онлайн-сервисов", - отмечается в сообщении компании. Там также сообщили, что будут недоступны и онлайн регистрация, выбор места, добавления багажа, оплата забронированного билета и в целом онлайн управление бронированием.

Дату возобновления работы сервисов в компании пока не называют. Но, вероятно, система не будет работать и 27 октября; по крайне мере пассажирам, чей перелет придется на этот день, в компании также заявили, что зарегистрироваться можно будет только в аэропорту. При этом компания до начала перехода (то есть для билетов с вылетом 26 октября) увеличит время открытия онлайн регистрации со стандартных 24 часов до рейса до 30 часов.

Российские авиакомпании до зимы должны успеть перейти на российские системы бронирования. Как сообщалось ранее, на систему "Леонардо" (создана Ростехом) планирует до 1 ноября перейти "Аэрофлот", также системой уже пользуются "Победа", Red Wings, "Аврора", "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр", "Алроса" и другие.

ORS - российская компания-разработчик IT-решений для авиаотрасли и туристического рынка. Компания уже сотрудничает с "Аэрофлотом", "Уральскими авиалиниями", Внуково, Ozon и другими.

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