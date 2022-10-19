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1 час назад

В России зафиксировали стабилизацию цен на туры за рубеж

Москва24иещё 1

Цены на путешествия за рубеж из РФ стали стабилизироваться, считает глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, сейчас можно наблюдать заметное снижение всех тарифов, например в Турцию, Казахстан и Армению.

В России зафиксировали стабилизацию цен на туры за рубеж
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он отметил, что на данный момент цены определяются только конъюнктурой рынка. Следующее повышение тарифов следует ожидать ближе к ноябрю из-за каникул в школах, считает Барзыкин. В будущем туристическая сфера не будет осуществлять свою деятельность в зависимости от политических факторов, заявил эксперт.

Помимо этого, он добавил, что завершение мобилизации не стало причиной снижения цен в индустрии путешествий. По мнению Барзыкина, на это повлияло куда больше факторов.

"Цены начали стабилизироваться до объявления об отмене частичной мобилизации. Те, кто желал, к этому моменту уже улетели или нет. Причины комплексные, нельзя сказать, что вот в Москве мобилизацию отменили и цены сразу упали", – поделился эксперт в разговоре с "Лентой.ру".

Ранее в АТОР рассказали, что самыми востребованными направлениями для отдыха за границей в ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет. Кроме того, за счет прямого авиасообщения поток российских туристов нарастила и Шри-Ланка.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/turizm/19102022/513006?utm_source=CopyBuf

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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