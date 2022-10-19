В России зафиксировали стабилизацию цен на туры за рубеж

Цены на путешествия за рубеж из РФ стали стабилизироваться, считает глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, сейчас можно наблюдать заметное снижение всех тарифов, например в Турцию, Казахстан и Армению.

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Он отметил, что на данный момент цены определяются только конъюнктурой рынка. Следующее повышение тарифов следует ожидать ближе к ноябрю из-за каникул в школах, считает Барзыкин. В будущем туристическая сфера не будет осуществлять свою деятельность в зависимости от политических факторов, заявил эксперт.

Помимо этого, он добавил, что завершение мобилизации не стало причиной снижения цен в индустрии путешествий. По мнению Барзыкина, на это повлияло куда больше факторов.

"Цены начали стабилизироваться до объявления об отмене частичной мобилизации. Те, кто желал, к этому моменту уже улетели или нет. Причины комплексные, нельзя сказать, что вот в Москве мобилизацию отменили и цены сразу упали", – поделился эксперт в разговоре с "Лентой.ру".

Ранее в АТОР рассказали, что самыми востребованными направлениями для отдыха за границей в ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет. Кроме того, за счет прямого авиасообщения поток российских туристов нарастила и Шри-Ланка.