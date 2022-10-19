Между Петербургом и Калининградом появятся новые рейсы

Новый перевозчик «Ижавия» запустит рейсы из Петербурга в Калининград с 31 октября. Самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта Пулково.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Улететь из Петербурга в Калининград также можно рейсами авиакомпаний «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Smartavia», – говорится в сообщении телеграм-канала аэропорта Пулково.

Из Петербурга самолеты вылетают в 15:20, прибытие в Калининград в 16:10. Из Храброво в можно улететь в 17:10, приземление – в 20:00. Рейсы будет выполнять Boeing 737-800.