Спрогнозирован рост цен на отдых в Турции летом 2023 года

Отдых в Турции следующим летом подорожает в среднем на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такой прогноз дает Ассоциация Туроператоров (АТОР).

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«Отдых в отелях Турции летом 2023 года будет дороже в среднем на 15-20%, чем летом 2022-го», - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным Федерации отельеров Турции, в 2023 году в страну могут приехать 53 миллиона туристов. Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой при этом заявил, что государство хочет «войти в лигу средиземноморских стран, принимающих туристов с высокими доходами».

Президент Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря и вице-президент Федерации отельеров Турции Бюлент Бюльбюльоглу отметил, что отели уже начали заключать контракты на 2023 год с туроператорами, и цены на лето следующего года выше в среднем на 15-20% выше, чем в этом году. По его мнению, подорожание отдыха в Турции приведет к сокращению продолжительности отдыха среди отдыхающих.