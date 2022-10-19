Журналистка пожаловалась на попутчиков с ожирением

Американская журналистка Сидни Уотсон пожаловалась в сети на попутчиков в самолете с лишним весом. Авиакомпания возместила ей ущерб за причиненные неудобства, сообщил DH News.

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По словам Уотсон, во время полета из Нью-Йорка в Даллас она оказалась «зажатой» между двумя пассажирами с ожирением. Журналистка пожаловалась на неприятные касания чужих людей, запах пота и невозможность опустить подлокотники.