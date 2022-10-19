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1 час назад

Журналистке компенсировали неудобства из-за попутчиков с лишним весом

Мира Маркина

Американская журналистка Сидни Уотсон пожаловалась в сети на попутчиков в самолете с лишним весом. Авиакомпания возместила ей ущерб за причиненные неудобства, сообщил DH News.

Журналистка пожаловалась на попутчиков с ожирением
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Уотсон, во время полета из Нью-Йорка в Даллас она оказалась «зажатой» между двумя пассажирами с ожирением. Журналистка пожаловалась на неприятные касания чужих людей, запах пота и невозможность опустить подлокотники.

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Жалоба Уотсон вызвала возмущение у подписчиков, которые обвинили ее в фэтшейминге. Несмотря на это, авиакомпания извинилась за дискомфорт во время полета и предложила журналистке купон на поездку в размере 150 долларов.

Ранее авиапассажир поссорился с соседями, справил нужду на кресло и сорвал рейс.

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