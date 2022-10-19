Совфед: надо «перестать разлучать семьи» в самолетах

Зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил запретить авиакомпаниям сажать членов одной семьи на разные ряды в самолете. Об этом он заявил 18 октября во время заседания комитета, сообщает агентство «Москва».

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«Может быть, нам перестать разлучать семьи на бортах самолетов, когда мы рассаживаем мужа с женой, с детьми», – сказал Абрамов.

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Он считает, что требование совместного размещения семьи в салоне воздушного судна должно быть внесено в правила продажи авиабилетов. Новые регламенты было бы символично ввести одновременно с переходом на новую российскую систему бронирования, отметил Иван Абрамов.

В феврале этого года глава Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой запретить авиакомпаниям рассаживать отдельно родителей и детей до 12 лет. Он подготовил проект приказа Министерства транспорта, который обязывает перевозчиков размещать одного из родителей и ребенка на соседних креслах. В документе уточняется, что в этом случае пассажир должен заранее, до начала регистрации, предупредить авиакомпанию о необходимости такой рассадки.

По словам Андрея Кутепова, предложение вызвано конфликтными ситуациями, которые все чаще возникают в связи с размещением в салоне. При этом родители на этапе регистрации иногда не могут выбрать места рядом, а некоторые перевозчики берут за совместную посадку еще и дополнительную плату.

Федеральные авиационные правила рекомендуют авиакомпаниям размещать детей до 12 лет рядом с сопровождающим его взрослым. Однако требование невозможно выполнить, если в салоне самолета осталось мало мест, например, при поздней явке таких пассажиров на регистрацию. Кроме того, при размещении детей действует ограничение: ребенка нельзя посадить рядом с аварийным выходом.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что проблема актуальна: им приходилось сталкиваться со случаями раздельного размещения детей и родителей в салоне. «Недавно летел из Сочи в Самару авиакомпанией Smartavia. Родителей посадили в хвосте самолета, ребенка – в начале. Все возмущались». «У “Победы” ребёнок может лететь на 28-м ряду, а родители – на 5-м», – пишет другой турист.