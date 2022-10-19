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1 час назад

Россиянам предрекли очередной рост стоимости туров в Турцию

Lenta.ru

Отдых в отелях Турции летом 2023 года обойдется россиянам в среднем на 15–20 процентов дороже, чем летом 2022. Об этом со ссылкой на заявления турецких экспертов из профильных отраслевых объединений сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Россиянам предрекли очередной рост стоимости туров в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент Ассоциации туроператоров и отельеров Эгейского моря (GETOB) и вице-президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Бюлент Бюльбюльоглу предрек туристам очередной рост стоимости туров летом 2023 года. Эксперт предположил, что из-за этого многие иностранцы будут вынуждены сокращать продолжительность отдыха.

Специалист также заявил, что отели популярной курортной страны уже начали заключать с туроператорами контракты на 2023 год. По его сведениям, цены за проживание в турецких гостиницах в предстоящем летнем сезоне увеличатся в среднем на 15–20 процентов по сравнению с аналогичным периодом нынешнего года.

Президент Ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин отметила, что 2023 год станет для туристической отрасли страны более прибыльным, чем 2022-й. Она также указала, что в последующие годы доходы Анкары от туризма увеличатся до очень серьезных показателей.

Эксперт подчеркнула, что цены на отели Турции на 2023 год уже возросли по меньшей мере на 20 процентов в иностранной валюте. Между тем в некоторых отелях и регионах страны рост стоимости отдыха составляет и все 50 процентов в сравнении с летом 2022 года.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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