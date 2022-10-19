Россиянам предрекли очередной рост стоимости туров в Турцию

Отдых в отелях Турции летом 2023 года обойдется россиянам в среднем на 15–20 процентов дороже, чем летом 2022. Об этом со ссылкой на заявления турецких экспертов из профильных отраслевых объединений сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Президент Ассоциации туроператоров и отельеров Эгейского моря (GETOB) и вице-президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Бюлент Бюльбюльоглу предрек туристам очередной рост стоимости туров летом 2023 года. Эксперт предположил, что из-за этого многие иностранцы будут вынуждены сокращать продолжительность отдыха.

Специалист также заявил, что отели популярной курортной страны уже начали заключать с туроператорами контракты на 2023 год. По его сведениям, цены за проживание в турецких гостиницах в предстоящем летнем сезоне увеличатся в среднем на 15–20 процентов по сравнению с аналогичным периодом нынешнего года.

Президент Ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин отметила, что 2023 год станет для туристической отрасли страны более прибыльным, чем 2022-й. Она также указала, что в последующие годы доходы Анкары от туризма увеличатся до очень серьезных показателей.