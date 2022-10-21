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59 минут назад

Запуск туров "Крымский вояж" отложили из-за назначения дополнительных поездов

ТАССиещё 1

ТАСС, 21 октября. Запуск туристического поезда "Крымский вояж" отложен из-за назначения дополнительных поездов в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе "Гранд сервис экспресса".

Запуск туров "Крымский вояж" отложили из-за назначения доппоездов
Фото: ТАССТАСС

"В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт города Симферополя АО "ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи для обеспечения необходимого количества подвижного состава поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября. На Новый год "Крымский вояж" в графике", - сообщили в компании.

Так, отменены продажи на рейсы, которые были запланированы 31 октября, 14 ноября и 28 ноября. Деньги за проданные билеты будут возвращены, уточнили в компании. Также был исключен из графика рейс на 12 декабря. Ближайший рейс, по планам компании, должен будет состояться 29 декабря.

"Крымский вояж" должен стать первым железнодорожным круизом, следующим через Крымский мост. Первый рейс должен был состояться 31 октября. Поезд проследует по маршруту: Москва, Воронеж или Ростов-на-Дону - Керчь - Феодосия - Бахчисарай - Севастополь - Евпатория - Симферополь - Тамань - Ростов-на-Дону, Воронеж или Москва. Туристы смогут отправиться в тур на семь дней и шесть ночей.

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