Запуск туров "Крымский вояж" отложили из-за назначения доппоездов

"В связи с продлением режима ограничения полетов в аэропорт города Симферополя АО "ТК "Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных поезда в Симферополь: из Москвы (165/166) и из Санкт-Петербурга (169/170). Кроме того, рассматривается вопрос о назначении дополнительных поездов или пополнения схем курсирующих поездов. В этой связи для обеспечения необходимого количества подвижного состава поезд "Крымский вояж" отменяется на три даты, в том числе 31 октября. На Новый год "Крымский вояж" в графике", - сообщили в компании.