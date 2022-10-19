Геопарк «Янган-Тау» отмечает пятилетний юбилей

«Это – наша гордость, первый в России и на всем постсоветском пространстве геопарк, включенный во Всемирную сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО . Всего в мире такой статус имеют 177 объектов в 46 странах», - сказал Радий Хабиров.

Среди достопримечательностей геопарка Идрисовская и Лаклинская пещеры, источник Кургазак, гора Янгантау, Мечетлинский разрез, а также музей Салавата Юлаева и многое другое. По словам главы региона, геопарк посещают не только туристы из России, но и из-за рубежа. В прошлом году его посетили 110 тысяч человек. Увеличилось также число партнеров геопарка. В начале работы их было 2, теперь – 16.