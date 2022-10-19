Туристы оценили свою готовность планировать поездки

Треть подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», отвечая на вопрос «Какой горизонт планирования поездок можете сейчас себе позволить?», сообщили, что решение об отпуске могут принять буквально за день-два или за неделю до вылета и оперативно собраться. Еще четверть из 3494 участников опроса признались, что вообще не собираются пока выезжать.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

24% ответивших могут спланировать поездку за 2 недели или за месяц. И лишь 18% готовы забронировать тур или купить билеты на большую глубину – на Новый год или на лето.

«Я под "поездкой" понимаю теперь выезд за границу своей области, – написал один из подписчиков. – Если планирую, то недалеко и ненадолго».

Туристы отмечают, что не видят проблем с ранним бронированием туров для женщин с детьми или одиноких девушек. «А вот для мужчин военнообязанных такое себе... наметить поездку за границу на весну и лето стремно сейчас в принципе».

С другой стороны, не все женщины решаются выехать за рубеж без мужского сопровождения.

«Хотели лететь 29 октября, но я одна со всеми детьми на море не смогу. А играть в рулетку у пограничников не хочется», – пишет потенциальная туристка.

Один из читателей поделился опытом неоднократной корректировки планов: