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4 часа назад

Мужчина украл спасательный жилет из самолета

Новый Омск

В отдел полиции в аэропорту города Омска обратились представители авиакомпании, которые рассказали, что с борта прибывшего воздушного судна сообщением «Москва-Омск» пропал спасательный жилет.

Мужчина украл спасательный жилет из самолета
Фото: Новый ОмскНовый Омск

Транспортные полицейские установили пассажира, с места которого пропал жилет, и на входном контроле задержали его. Похитителем оказался 40-летний житель Омска, ранее неоднократно судимый за различные преступления. Он пояснил, что взял жилет для личного пользования.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

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