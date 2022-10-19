Мужчина украл спасательный жилет из самолета

В отдел полиции в аэропорту города Омска обратились представители авиакомпании, которые рассказали, что с борта прибывшего воздушного судна сообщением «Москва-Омск» пропал спасательный жилет.

Фото: Новый Омск Новый Омск

Транспортные полицейские установили пассажира, с места которого пропал жилет, и на входном контроле задержали его. Похитителем оказался 40-летний житель Омска, ранее неоднократно судимый за различные преступления. Он пояснил, что взял жилет для личного пользования.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), предусматривающей до двух лет лишения свободы, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.