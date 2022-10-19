Где встретить Новый год за границей и сколько это стоит

— Бронировать новогодние туры нужно прямо сейчас. Более того, обычно их начинают активно покупать в сентябре. В высокие даты никогда не бывает скидок и спецпредложений. Чем раньше вы покупаете новогодний тур, тем больше денег экономите. Ежегодно некоторые люди надеются заполучить горящий тур. Но их не бывает. За две недели до вылета вы точно ничего не найдете и никуда не полетите.