Китайские авиакомпании вернут в расписание международные рейсы

Ряд китайских авиакомпаний объявили о планах возобновления пассажирских перевозок по отмененным ранее из-за COVID-19 международным маршрутам в страны Азии, Европы и в США. Об этом пишет во вторник информационный ресурс «Пэнпай».

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Так, базирующаяся в Шанхае China Eastern Airlines намерена возобновить полеты между городами Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), Циндао (восточная провинция Шаньдун), Нанкин (восточная провинция Цзянсу), Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) и Токио с 20 октября. В планах также запустить рейсы из городов Циндао, Нанкин и Яньтай (восточная провинция Шаньдун) в Сеул. В числе возобновленных маршрутов будет и перелет Шанхай — Бангкок — Циндао.

В общей сложности авиакомпания планирует довести число еженедельно обслуживаемых маршрутов до 42 к 30 октября. Сколько их сейчас, не уточняется.

Базирующаяся в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) авиакомпания China Southern Airlines планирует в ближайшее время открыть перелеты из города Гуанчжоу в Джакарту, Дубай, Манилу и Бангкок, а также между городом Далянь (северо-восточная провинция Ляонин) и Токио. Таким образом, число еженедельных рейсов увеличится с 71 до 86.