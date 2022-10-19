Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Китайские авиакомпании вернут в расписание международные рейсы

Большая Азия

Ряд китайских авиакомпаний объявили о планах возобновления пассажирских перевозок по отмененным ранее из-за COVID-19 международным маршрутам в страны Азии, Европы и в США. Об этом пишет во вторник информационный ресурс «Пэнпай».

Китайские авиакомпании вернут в расписание международные рейсы
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Так, базирующаяся в Шанхае China Eastern Airlines намерена возобновить полеты между городами Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), Циндао (восточная провинция Шаньдун), Нанкин (восточная провинция Цзянсу), Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) и Токио с 20 октября. В планах также запустить рейсы из городов Циндао, Нанкин и Яньтай (восточная провинция Шаньдун) в Сеул. В числе возобновленных маршрутов будет и перелет Шанхай — Бангкок — Циндао.

В общей сложности авиакомпания планирует довести число еженедельно обслуживаемых маршрутов до 42 к 30 октября. Сколько их сейчас, не уточняется.

Базирующаяся в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) авиакомпания China Southern Airlines планирует в ближайшее время открыть перелеты из города Гуанчжоу в Джакарту, Дубай, Манилу и Бангкок, а также между городом Далянь (северо-восточная провинция Ляонин) и Токио. Таким образом, число еженедельных рейсов увеличится с 71 до 86.

Что касается Air China, то эта авиакомпания, являющаяся национальным перевозчиком, уже возобновила недавно полеты из Пекина в Варшаву, Афины, Ванкувер и Лос-Анджелес. Нарастить число международных рейсов намерены также авиакомпании Hainan Airlines, Spring Airlines и Juneyao Airlines.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители