Из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в Таиланд

В Новосибирске возобновляется прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Таиландом. Первый чартерный рейс намечен на 5 ноября.

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В пресс-службе аэропорта Толмачёво уточнили, что прямой рейс на таиландский курортный остров Пхукет запускает компания Pegas Fly. Билеты можно купить через сайт компании. Стоимость пакетного тура на одного человека на шесть суток начинается от 92 тысяч рублей.

Цены, по словам председателя новосибирской ассоциации туроператоров Светланы Фоминой, дешевле, чем транзитом через Москву, Иркутск и Казахстан. Она отметила, что это хорошее предложение для сибиряков на зимний период.