Российских туристов пригласили в Лаос

Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после того, как будет запущено прямое авиасообщение между странами.
«Член политбюро и председатель Национального собрания, господин Сайсомфон Фомвихан, пригласил туристов из России посетить Лаос», – пишет РИА Новости.
Прямые рейсы из российского Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян будут запущены 29 октября. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» планирует осуществлять перелеты каждую неделю по субботам.
Лаос находится в Юго-Восточной Азии. Государство граничит с излюбленными туристическими странами россиян в этом регионе – Таиландом, Вьетнамом и Камбоджей.