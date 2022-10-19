Российских туристов пригласили в Лаос

Председатель Национальной ассамблеи Лаоса Сайсомфон Фомвихан пригласил туристов из России посетить страну после того, как будет запущено прямое авиасообщение между странами.

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«Член политбюро и председатель Национального собрания, господин Сайсомфон Фомвихан, пригласил туристов из России посетить Лаос», – пишет РИА Новости.

Прямые рейсы из российского Владивостока в столицу Лаоса город Вьентьян будут запущены 29 октября. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» планирует осуществлять перелеты каждую неделю по субботам.