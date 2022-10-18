Попавшая в двигатель птица вынудила самолет развернуться

Выполнявший международный рейс самолет вернулся в аэропорт отправления спустя час после вылета. В один из двигателей лайнера попала птица, из-за чего произошло возгорание. Об этом пишет Daily Star.

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В самолет United Airlines, следовавший из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк, попала птица. В результате этого один из двигателей воздушного судна вышел из строя и взорвался на высоте около девяти километров. Пилоты были вынуждены развернуть самолет и совершить экстренную посадку.

Известно, что лайнер без одного двигателя смогу благополучно приземлиться в аэропорте отправления. На земле самолет уже ждала бригада пожарной службы.