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1 час назад

Попавшая в двигатель птица вынудила самолет развернуться

Мария Иглина

Выполнявший международный рейс самолет вернулся в аэропорт отправления спустя час после вылета. В один из двигателей лайнера попала птица, из-за чего произошло возгорание. Об этом пишет Daily Star.

Попавшая в двигатель птица вынудила самолет развернуться
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В самолет United Airlines, следовавший из лондонского аэропорта Хитроу в Нью-Йорк, попала птица. В результате этого один из двигателей воздушного судна вышел из строя и взорвался на высоте около девяти километров. Пилоты были вынуждены развернуть самолет и совершить экстренную посадку.

Запах из сумки пассажира вызвал массовую рвоту на борту самолета

Известно, что лайнер без одного двигателя смогу благополучно приземлиться в аэропорте отправления. На земле самолет уже ждала бригада пожарной службы.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще летать в Юго-Восточную Азию.

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