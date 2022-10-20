Москвичи рассказали, с какими сложностями столкнулись при оформлении "шенгена"

С 12 сентября Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим, действовавший для граждан России. Из-за этого стоимость оформления "шенгена" выросла, а срок рассмотрения заявлений увеличился. Жители столицы, которые решили оформить документы после 12 сентября, рассказали, с какими сложностями сталкиваются. Документов прибавилось Житель столицы Александр Дей-Русс рассказала Москве 24, что сейчас собирает необходимые документы на визу в Германию. Для него это не первый опыт оформления "шенгена" для поездки в ФРГ, однако в 2022 году у москвича возникли сложности. Еще одно нововведение для получения визы в Германию – заявитель должен предоставить документ, подтверждающий наличие близких родственников, которые остаются в России, – жены, детей или родителей. Это может быть свидетельство о браке, о рождении ребенка или ксерокопия паспорта родителей, рассказывает Александр. "Это нужно как подтверждение, что я вернусь в Россию", – объяснил он. По словам Александра, раньше рассмотрение визы в Германию занимало около недели. Сейчас этот процесс затянется, считает он. Еще один житель столицы Алексей Максимов недавно вернулся из рабочей поездки в Австрию. В беседе с Москвой 24 он рассказал, как оформлял деловую визу. "Особых сложностей не возникло, так как было приглашение от иностранной компании, плюс с оформлением документов помогло место работы. Кадровый отдел оплатил билеты, отель и предоставил все чеки, оформил страховку", – рассказал Алексей. Кроме того, по словам Алексея, увеличилась и стоимость деловой визы. Требования стран Руководитель визового агентства Павел Агешин рассказал Москве 24, что сейчас клиенты чаще всего хотят оформить "шенген" категории "С". Это краткосрочная виза, которая позволяет владельцу находиться в стране шенгенского соглашения определенный период времени – до 90 дней. Самые популярные направления для получения визы – Франция, Испания, Италия, Греция и Германия, уточнил он. Что касается Италии, то в процессе оформления "шенгена", помимо повышения сборов и увеличения сроков его выдачи, особых изменений нет, говорит эксперт. "Правда, отказов стало чуть больше. Заявителям стоит отнестись серьезнее к визовой истории и финансовой составляющей поездки. Обязательное требование подачи документов на визу – не меньше чем за 15 рабочих дней до поездки", – рассказал Агешин. Получить визу в Испанию намного сложнее, чем "шенген" в Италию, продолжает эксперт. По словам Агешина, Греция выдает визы без особых задержек, буквально за неделю можно получить необходимый документ. Однако греки могут с легкостью отказать, если у человека не будет весомых доказательств поездки. "Человеку нужно обязательно серьезное намерение, чтобы поехать в Грецию, например оплаченные билеты и проживание", – пояснил он. Средний срок рассмотрения заявления на визу во Францию составляет две-три недели, говорит эксперт. Германия сильнее всех ужесточила правила выдачи виз, подчеркнул специалист. Помимо доказательства о намерении вернуться в РФ, россиянине должны предоставить выписку из банка, действующего в странах Евросоюза. Таким образом гражданин подтверждает достаточное количество денег для пребывания в Шенгенской зоне и свою способность расплачиваться за услуги, объясняет Агешин. "Также добавилась страховка, которую стоит оформить в иностранной компании или в компании, которая готова покрывать расходы в случае наступления страхового случая на территории стран шенгенского соглашения", – уточнил он. Найти компанию, которая оформит полис, несложно, главное – остерегаться подделок, комментирует эксперт. Основные причины отказа Самая частая причина отказа в выдаче визы остается прежней – это некорректно заполненные первостепенные данные заявителя: цель поездки, статус занятости, визовая история. "Один из самых серьезных пунктов отказа – представление угрозы общественному порядку или национальной безопасности страны. Подобные отказы были и раньше, но достаточно редко. Не исключаю, что их станет больше", – прогнозирует Агешин. Эксперт отметил, что, даже если заявителю пришел отказ, расстраиваться не стоит. Недочеты в документах можно исправить и подать заявление снова. "Даже после трех отказов можно получить визу", – говорит специалист. Снизилось и количество желающих получить "шенген". С августа 2022 года число заявителей сократилось в два раза, в сентябре и октябре – в пять раз, заключил Агешин. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о резком сокращении сроков действия мультивиз в странах Шенгенской зоны для граждан РФ. Отмечается, что сейчас в среднем документ можно получить на срок от полугода до года.