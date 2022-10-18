Уганда ждет прямого авиасообщения с Россией

Власти Уганды намерены договориться с властями России о запуске прямого авиасообщения между странами. Об этом рассказал посол республики в Москве Мозес Кизиге.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Пока прямых рейсов между нашими странами нет, но в будущем мы обязательно их запустим. Сейчас можно использовать рейсы с пересадками Например, на Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, Turkish Airlines и т. д.», – пояснил дипломат.

Отметим, что в ноябре улететь из Москвы в аэропорт Энтеббе можно с остановкой в Дубае за 35 тыс. руб. Такие предложения есть, например, у flydubai. Однако в пути нужно провести минимум 14 часов.

Что касается въезда в Уганду, то потребуется результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до поездки. Российские сертификаты вакцинации страна не признает. Также понадобится виза. Документ выдается на 90 дней, оформляется онлайн и действителен для посещения трех государств: Уганды, Кении и Руанды.