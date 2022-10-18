Туристы не могут улететь в Шарм-эль-Шейх из Домодедово

Вылет рейса MS 3093 авиакомпании Egypt Air задержали в Домодедово. Отправление изначально было назначено на 5:30. Сейчас на онлайн-табло указано, что вылет перенесли на 19 часов.
Со слов пассажиров, о задержке рейса стало известно уже после того, как они прошли паспортный контроль. В зале ожидания на этот рейс находилось около 300 человек. Часть из них сотрудники пограничной службы выпустили обратно. Другие же туристы решили дождаться представителя авиакомпании. Предоставят ли им гостиницу пока неизвестно.
По информации от одного из турагентов, причиной задержки стала неисправность самолета: “Должны доставить из Каира шасси, поменять и отправить пассажиров Шарм-эль-Шейх”.
Редакция направила запрос в авиакомпанию, но на момент написания новости ответ не поступил.