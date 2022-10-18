Туристы не могут улететь в Шарм-эль-Шейх из Домодедово

Вылет рейса MS 3093 авиакомпании Egypt Air задержали в Домодедово. Отправление изначально было назначено на 5:30. Сейчас на онлайн-табло указано, что вылет перенесли на 19 часов.

Со слов пассажиров, о задержке рейса стало известно уже после того, как они прошли паспортный контроль. В зале ожидания на этот рейс находилось около 300 человек. Часть из них сотрудники пограничной службы выпустили обратно. Другие же туристы решили дождаться представителя авиакомпании. Предоставят ли им гостиницу пока неизвестно.