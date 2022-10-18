В горах Сочи зимой откроются две новые горнолыжные трассы

В горах Сочи предстоящей зимой откроются две новые трассы, кататься на них смогут как опытные, так и начинающие лыжники и сноубордисты, об этом сообщил ТАСС начальник отдела по эксплуатации ГТЦ ПАО "Газпром" Алексей Катренко.

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"В планах на предстоящий сезон у нас - открытие двух новых трасс на склоне "Газпром Альпика". На них смогут кататься, в том числе начинающие. Ранее склон был более приспособлен для опытных райдеров", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что на склонах "Газпром Альпика" и "Газпром Лаура" предстоящей зимой будут работать инструкторские службы, прокат спортивного оборудования, в том числе беговых лыж, камеры хранения, сервисные центры. Также на курорте будут работать специальные трассы для детей.

"Хорошие новости не только для горнолыжников, но и для тех, кто предпочитает классические лыжи. В наших планах к сезону - модернизация Лыжно-биатлонного комплекса "Лаура", здесь обновим 12 км трасс для лыжного конькового хода на беговых лыжах", - отметил Катренко.

О новой инфраструктуре

Помимо спортивных нововведений, к зимнему сезону 2022-2023 курорт "Газпром" намерен также развивать инфраструктуру, в частности, планируется открытие нескольких новых баров и ресторанов, сообщила руководитель проекта по организации питания ГТЦ ПАО "Газпром" Надежда Кудрявцева. По ее словам, в качестве угощений рестораны все чаще предлагают блюда из локальных продуктов, произведенных в Краснодарском крае - сыров, молока, овощей и др.

"Планируется открытие около 10 новых заведений на склонах и в отелях курорта "Газпром". Первым станет ресторан "Черная Лисичка" в ГК "Гранд Отель Поляна". Это будет ресторан авторской кухни нового шеф-повара Курорта - Андрея Колодяжного, гастроботаника, обладателя награды "Золотая пальмовая ветвь" и рекомендации гида Мишлен", - пояснила Кудрявцева.

Больше всего изменений ждет склон "Газпром Альпика". На площади Альпика будет работать фудкорт.

"Кроме того, ведутся переговоры с известным российским ресторатором об открытии заведений на нижней станции канатных дорог и на высоте 1 100 м", - отметила собеседница агентства.