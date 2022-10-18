Хабаровские туристы получат прямые рейсы на Пхукет

Прямые рейсы из Хабаровска на Пхукет могут быть запущены уже в ноябре. По направлению планирует летать авиакомпания Pegas Fly.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как рассказала журналистам Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма, полетная программа в Таиланд должна начаться с 6 ноября на самолетах Boeing 777-200. Заказчиком рейсов выступает туроператор Pegas Touristik.

Пока неизвестно, будут ли билеты на тайский остров в свободной продаже, однако туры на Пхукет уже появились в системе бронирования поставщика турпродукта. В частности, стоимость путевки на двоих на 13 ночей с вылетом из Хабаровска с 6 ноября и проживанием в отеле 3* без питания начинается от 162 тыс. руб.

Впрочем, стоит отметить, что программа еще только проходит согласование в аэропорту Хабаровска. В воздушной гавани не исключают, что в процессе в расписание вылетов могут быть внесены какие-либо корректировки.

«Обсуждается такая возможность, уточняется сейчас у перевозчика. Слоты согласовывают», – сообщили в аэропорту.