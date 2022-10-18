Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

Хабаровские туристы получат прямые рейсы на Пхукет

TourDom

Прямые рейсы из Хабаровска на Пхукет могут быть запущены уже в ноябре. По направлению планирует летать авиакомпания Pegas Fly.

Хабаровские туристы получат прямые рейсы на Пхукет
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как рассказала журналистам Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма, полетная программа в Таиланд должна начаться с 6 ноября на самолетах Boeing 777-200. Заказчиком рейсов выступает туроператор Pegas Touristik.

Пока неизвестно, будут ли билеты на тайский остров в свободной продаже, однако туры на Пхукет уже появились в системе бронирования поставщика турпродукта. В частности, стоимость путевки на двоих на 13 ночей с вылетом из Хабаровска с 6 ноября и проживанием в отеле 3* без питания начинается от 162 тыс. руб.

Впрочем, стоит отметить, что программа еще только проходит согласование в аэропорту Хабаровска. В воздушной гавани не исключают, что в процессе в расписание вылетов могут быть внесены какие-либо корректировки.

«Обсуждается такая возможность, уточняется сейчас у перевозчика. Слоты согласовывают», – сообщили в аэропорту.

Как рассказали порталу TourDom.ru сибирские турагенты, рейсы на Пхукет Pegas Fly заявил и из Новосибирска. Однако представители розницы пока лишь присматриваются к предложению. «Хотелось бы иметь четкое понимание, что полетная программа состоится. И вот тогда можно радоваться», – резюмировал один из собеседников.

Новости путешествий,Хабаровский аэропорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители