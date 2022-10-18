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2 часа назад

Россиянка раскрыла опасный для здоровья вид фотографий на отдыхе в Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова предостерегла отдыхающих в Турции туристов от фотосессий с ядовитым растением. Опасный для здоровья вид съемок россиянка раскрыла в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Раскрыт опасный для здоровья вид фотографий на отдыхе в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации сообщила читателям, что в Турции популярны два вида кустарников с розовыми цветами. При этом один из них крайне опасен. Речь идет об олеандре — цветке, с которым многие путешественники по незнанию делают фото на отдыхе.

Живущая в популярной курортной стране россиянка отметила, что с турецкого олеандр переводится как «ядовитое дерево». По ее словам, туристы, не разбирающиеся в растениях, часто путают его с цветком бугенвиллией.

Более того, Коновалова подчеркнула, что олеандр прекрасно пахнет. При этом его аромат провоцирует у людей тошноту и головную боль, а в листьях этого растения содержится более опасные ядовитые вещества. Поэтому если животное съест хотя бы один лепесток, оно погибнет. «Словом, лучше и вовсе не приближаться к олеандру», — заключила россиянка.

Ранее в октябре тревел-блогерша Коновалова рассказала, какие вещи удивили ее больше всего при посещении Дагестана. В первую очередь путешественница заявила, что в республике живут очень отзывчивые люди. По ее словам, она не раз сталкивалась с проявлением бескорыстной доброты.

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