«Все понты — из Сочи»: россиянин — об Абхазии

Российский турист отдохнул в Абхазии осенью и рассказал, почему считает это время года лучшим для отдыха в стране. Своим отзывом он поделился с порталом «Тонкости туризма», материал опубликован в блоге на «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, по словам читателя портала, в осенние месяцы отдыхающих в Абхазии гораздо меньше, жилье становится более доступным и таксисты перестают завышать стоимость поездок. При этом он отметил, что не согласен с большинством обвинений в адрес абхазцев и считает, что фраза «абхазцы ненавидят всех» не соответствует действительности.

«Мне попадались только очень отзывчивые и добрые люди. Понтов им больше завезли из Сочи. Чаще всего я получал негатив не от коренных абхазцев, а от переехавших сюда россиян и других приезжих!» — описал отдых путешественник и добавил, что для себя он нашел в Абхазии много интересных и красивых мест.

Например, он посоветовал посетить разрушенные города — такие как Ткуарчал, Акармара, Джантуха и Очамчира. По его словам, именно там можно увидеть настоящую Абхазию и познакомиться с добрыми и искренними людьми.

«В окрестностях этих городов есть потрясающие непопулярные у туристов локации. Водопады, смотровая площадка в виде двух протянутых рук рядом с городом Ткуарчал, откуда открывается вид на гору и старый железнодорожный мост», — поделился россиянин.

Кроме того, автор рекомендовал посетить радоновые источники и остановиться там на полдня, чтобы успеть искупаться. При этом путешественник отметил, что организованным туристам лучше обращаться за экскурсиями только к легально работающим гидам с лицензией. «Покупка экскурсий на месте, как и жилья, — это не лучший вариант для любой страны мира», — пояснил он.