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1 час назад

Названы популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

Мослента

Популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники
Фото: МослентаМослента

«Согласно данным федеральной сети турагентств "1001 тур", сейчас из зарубежных направлений активнее всего на Новый год продаются туры в Турцию. ОАЭ получает серебро в зарубежном новогоднем топе, а Египет — третье», — говорится в сообщении.

Отдых по системе «все включено» в трехзвездочном отеле на двоих в Анталье с 29 декабря по 4 января обойдется от 130,7 тысячи рублей, а в Египте — от 106,5 тысячи рублей. Примерно в ту же стоимость выйдет жилье с одними завтраками в ОАЭ.

Замыкают пятерку лидеров среди востребованных направлений на новогодние праздники Таиланд и Мальдивы. Тур в эти страны стоят от 240,7 и 260,8 тысячи рублей.

Ранее названы самые бюджетные маршруты путешествий на поезде из Москвы. Так, самым дешевым маршрутом оказался Переславль-Залесский, билет до которого обойдется путешественнику в 386 рублей в одну сторону.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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