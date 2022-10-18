Названы популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

Популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Мослента Мослента

«Согласно данным федеральной сети турагентств "1001 тур", сейчас из зарубежных направлений активнее всего на Новый год продаются туры в Турцию. ОАЭ получает серебро в зарубежном новогоднем топе, а Египет — третье», — говорится в сообщении.

Отдых по системе «все включено» в трехзвездочном отеле на двоих в Анталье с 29 декабря по 4 января обойдется от 130,7 тысячи рублей, а в Египте — от 106,5 тысячи рублей. Примерно в ту же стоимость выйдет жилье с одними завтраками в ОАЭ.

Замыкают пятерку лидеров среди востребованных направлений на новогодние праздники Таиланд и Мальдивы. Тур в эти страны стоят от 240,7 и 260,8 тысячи рублей.