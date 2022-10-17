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3 часа назад

Таиланд объявил «войну» бедным зимовщикам

runews24.ru

В понедельник, 17 октября, власти Таиланда опубликовали новые требования для получения долгосрочных виз, призванные отсеять бедных зимовщиков.

Таиланд объявил «войну» бедным зимовщикам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Таиланд фактически объявил войну зимовщикам, которые приезжают в страну на срок до полугода с одним рюкзаком и стараются потратить как можно меньше. Туристы из низкого сегмента выбирают для проживания хостелы или палатки, путешествуют по Таиланду автостопом, и питаются самой простой дешевой едой. Комфорт для таких не главное. Они даже готовы потерпеть ливни и наводнения обычные для октября–ноября. В то время как путешественники, заплатившие за отдых около 250 тыс. рублей, не готовы сидеть в отелях без света, и ходить по улицам по пояс в воде.

Теперь для получения долгосрочной визы в Таиланд претендент должен предоставить выписку из банка о ежемесячном остатке на счете до $7000. От туриста также потребуют справку с места работы или учебы о сроках предоставляемого отпуска.

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