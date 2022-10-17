Таиланд объявил «войну» бедным зимовщикам

Таиланд фактически объявил войну зимовщикам, которые приезжают в страну на срок до полугода с одним рюкзаком и стараются потратить как можно меньше. Туристы из низкого сегмента выбирают для проживания хостелы или палатки, путешествуют по Таиланду автостопом, и питаются самой простой дешевой едой. Комфорт для таких не главное. Они даже готовы потерпеть ливни и наводнения обычные для октября–ноября. В то время как путешественники, заплатившие за отдых около 250 тыс. рублей, не готовы сидеть в отелях без света, и ходить по улицам по пояс в воде.