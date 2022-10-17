Российские авиакомпании снова ищут бортпроводников

Сразу несколько российских авиакомпаний на фоне частичной мобилизации начали набирать бортпроводников. В частности, новые сотрудники нужны S7 Airlines и Utair.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Так, S7 ищет бортпроводников только для работы в Новосибирске. Судя по вакансии на HeadHunter, от соискателя ждут наличия диплома о среднем, среднеспециальном или высшем образовании. Подойдут и те, кто не успел закончить университет. Также уровень английского у будущего стюарда должен быть не ниже Pre-Intermediate. В числе остальных навыков: доброжелательность, коммуникабельность, умение работать в команде и стрессоустойчивость. При этом работодатель не указывает возрастной ценз для соискателей, как и не раскрывает размер оплаты труда.

В свою очередь, Utair требуются стюарды для работы сразу в нескольких городах: Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе. При отсутствии лицензии бортпроводника заинтересованным предлагают пройти обучение, во время которого выплачивается стипендия и при необходимости предоставляется жилье. Однако уровень заработной платы после трудоустройства также не указывается.