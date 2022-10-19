Италия разъяснила процесс выдачи турвиз для россиян

Власти Италии отказались требовать от российских путешественников выписки со счета европейского банка для оформления документов на получение шенгена. Процесс выдачи туристических виз РИА Новости разъяснили в посольстве страны в Москве.
В диппредставительстве отметили, что вместо выписки из банка, работающего в странах-членах Евросоюза, Италии нужны четкие доказательства наличия достаточного количества денег у россиян для пребывания в стране и оплаты высоких расходов на авиабилеты.
Более того, собеседник агентства подчеркнул, что банковские выписки путешественников проверяются на регулярной основе. «При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению», — добавили в посольстве.
Ранее в октябре власти Германии ужесточили визовые правила для россиян. Теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, действующего в странах-участницах ЕС.