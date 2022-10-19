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57 минут назад

Италия разъяснила процесс выдачи туристических виз для россиян

Lenta.ruиещё 4

Власти Италии отказались требовать от российских путешественников выписки со счета европейского банка для оформления документов на получение шенгена. Процесс выдачи туристических виз РИА Новости разъяснили в посольстве страны в Москве.

Италия разъяснила процесс выдачи турвиз для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В диппредставительстве отметили, что вместо выписки из банка, работающего в странах-членах Евросоюза, Италии нужны четкие доказательства наличия достаточного количества денег у россиян для пребывания в стране и оплаты высоких расходов на авиабилеты.

Более того, собеседник агентства подчеркнул, что банковские выписки путешественников проверяются на регулярной основе. «При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению», — добавили в посольстве.

Ранее в октябре власти Германии ужесточили визовые правила для россиян. Теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, действующего в странах-участницах ЕС.

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